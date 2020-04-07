Erzurum'da Berat Gecesi'nde camilerden dualar yükseldi - Son Dakika

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Erzurum'da Berat Gecesi'nde camilerden dualar yükseldi
33 dakika önce
Erzurum'da Berat Gecesi'nde camilerden dualar yükseldi Berat Gecesinde Erzurum'da ki camilerden dualar ve tekbirler yükseldi.
Erzurum'da Berat Gecesi'nde camilerden dualar yükseldi
ERZURUM - Berat Gecesinde Erzurum'da ki camilerden dualar ve tekbirler yükseldi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde toplu olarak ibadet etmenin yasaklanmasının ardından Berat Gecesinde Erzurum'da ki camilerde kandiller yakılıp cami hoparlöründen dualar edildi. Cami önüne gelen vatandaşlar maskelerini takarak ellerini semaya açtı.
Şehir merkezinde ise polis ekipleri vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken yatsı ezanının okunmasının ardından camilerden dua sesleri yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:49 Kaynak: İHA
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