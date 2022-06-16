Erzurum'da besicilik yapan adam, ahırda boğa saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da besicilik yapan adam, ahırda boğa saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti

16.06.2022 12:51
Erzurum'da besicilik yapan adam, ahırda boğa saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti

Erzurum'da besicilik yapan Abdulbari Akarsu, ahırda boğasının boynuz darbeleriyle gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybetti. Akarsu'nun ölümü köy halkında büyük üzüntüye neden oldu.

Tekman ilçesinin kırsal Düzyurt Mahallesi'nde yapan Abdulbari Akarsu, önceki sabah hayvanlara bakım yapmak için ahıra girdi. Burada bağlı boğanın boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Akarsu, yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ahıra gelip, Akarsu'nun hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla önce Tekman Devlet Hastanesi'ne buradan da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Abdulbari Akarsu'nun cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak Düzyurt'ta toprağa verildi.

Ahırda kızgın boğasının boynuzlarıyla saldırdığı adam öldü, haberi alan köy yasa boğuldu
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Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da besicilik yapan adam, ahırda boğa saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da besicilik yapan adam, ahırda boğa saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti - Son Dakika
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