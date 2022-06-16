Ahıra gelip, Akarsu'nun hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla önce Tekman Devlet Hastanesi 'ne buradan da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekman ilçesinin kırsal Düzyurt Mahallesi'nde yapan Abdulbari Akarsu, önceki sabah hayvanlara bakım yapmak için ahıra girdi. Burada bağlı boğanın boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Akarsu, yere yığıldı.

Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da besicilik yapan adam, ahırda boğa saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti - Son Dakika

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