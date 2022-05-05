Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen görev yerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen görev yerinde ölü bulundu

05.05.2022 10:53
Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen görev yerinde ölü bulundu

Erzurum'un İspir Kırık Tüneli şantiyesindeki beton santralinde çalışan teknisyen, görev yerinde makinelerin üzerinde ölü bulundu.

Erzurum'un İspir Kırık Tüneli şantiyesindeki beton santralinde çalışan teknisyen, görev yerinde makinelerin üzerinde ölü bulundu.

Tünelin şantiyesindeki beton santralinde teknisyen olarak çalışan Yasin Bıldırcın'a ulaşamayan yakınları, yüklenici firma yetkililerine durumu bildirdi. Şantiyeye giden görevliler, Bıldırcın'ı makineler üzerinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Bıldırcın'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Erzurum, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen görev yerinde ölü bulundu - Son Dakika
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