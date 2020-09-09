Erzurum'da bilgisayar öğretmenlerinden "akıllı beşik" - Son Dakika

Bilgisayar öğretmeni Sonnur Tarhan ile Merve Taştan, Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) bebeklerin ateşini ölçen ve olumsuz bir durumda ebeveynleri uyaran akıllı beşik üretti.

Tarhan ve Taştan'ın, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nde hazırladığı "Akıllı Bebek" projesi, TÜBİTAK 1512 BİGG programından destek almaya hak kazandı.

Merkezin koordinatör yardımcısı Gürkan Kalınay, 200 bin lira destek almaya hak kazanan projenin ETÜ'deki tanıtımında yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın projeye destek vermesinin ardından üniversitenin projeyi hazırlayan Tarhan ile Taştan'a ofis tahsis ettiğini söyledi.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi bünyesindeki projeler arasında ilk ticarileşen çalışmanın "Akıllı Bebek" projesinin olduğunu ifade eden Kalınay, yenilikçi ve genç girişimcilerin her zaman destek gördüğünü aktardı.

Sonnur Tarhan ise gazetecilere, beşiğin altına kurulan aparat ile kendiliğinden sallandığını anlattı.

Beşiğin, bebeğin ateş yükselmesi ve düşmesini tespit edecek sisteme sahip olduğunu ifade eden Tarhan, şöyle konuştu:

"Akıllı beşik, sorun karşısında ebeveynleri uyarıyor. Uyarıcı sistem sayesinde bebekler uyurken yüzüstü döndüklerinde aile uyarılıyor. Bu beşik, telefonla kontrol edilebilen, tehlikeli durumlarda ve bebek ağlamasında uyarı gönderen, ayrıca bebeklerin vücut sıcaklığında ani ve sürekli değişim gözlendiğinde uyarı veren akıllı bir sisteme sahip. Bebekler beşikte yüzüstü döndüğü zaman bu durum ölümlerle sonuçlanabiliyor. Böylesi bir durumda bebek beşikte yüzüstü döndüğü zaman ebeveynin telefonuna uyarı gönderiliyor."

Tarhan, akıllı sistemin bebek beşiğe girdiğinde çalışmaya başladığını sözlerine ekledi.