Erzurum'da Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin eserleri sergilendi - Son Dakika
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Erzurum'da Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin eserleri sergilendi

06.06.2022 22:41
Erzurum'da Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin eserleri sergilendi

Erzurum'da Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, bir yıllık emeklerini sergiledi.

Erzurum'da Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, bir yıllık emeklerini sergiledi.

Palandöken İlçesi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Palandöken Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, okul müdürü Uğur Elmas, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Karapınar, burada yaptığı konuşmada, BİLSEM'lerin önemine değinerek, "Okuyan, araştıran, soran, sorgulayan, çağcıl düşünceleri değerlendire bilen eleştirebilen derslerde öğrendikleri hayatta karşılığını yorumlaya bilen bir öğrenci tipi istiyoruz iste BİLSEM'deyiz ve buradayız." şeklinde konuştu.

"Kitap okumayı değil yazmayı öğrettik"

Kurum Destek Sınıf öğretmeni Gökçe Kültür, 35 öğrenciyle yıl içerisine bir çok şey öğrendiklerini belirterek, bunlardan birinin de kitap yazmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin yıl içinde aldıkları eğitimlerle şiir kitabı, annelerine, babalarına, öğretmenlerine ve sevdiklerine birşeyler anlatmak için kitap yazdıklarını vurgulayan Kültür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada değerlerimizi anlatan hikayeler oluşturduk. Bugün kıymetli yazarlarımızın günü. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Şunu biliyoruz ki ancak okuyan ve yazan bir nesil bizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltebilecek o yüzden tüm çocuklarım şunu söylüyorum lütfen daha çok okuyun çok daha güzeli kitaplarınızı yazmaya çalışın."

Kitap yazan öğrencilerden Hazal Sezginer de aldıkları bilgi ve donanım sayesinde kendi kitaplarını yazdıklarını belirterek, "İlk hayalimizi gerçekleştirdik, ilerde roman ve daha iyi işler yaparak büyük hayallerimizi de gerçekleştiririz." diye konuştu.

Etkinlikte, merkezin müzik öğrencileri tarafından, keman, kanun ve farklı müzik aletleriyle dinleti sunuldu.

Ardından, öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi.

Etkinlikte öğrenciler, kaleme aldıkları kitapları, veliler ve yakınları için imzaladı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Erzurum, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Erzurum'da Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin eserleri sergilendi - Son Dakika

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