Erzurum'da Binbir Hatim geleneği başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da Binbir Hatim geleneği başladı - Son Dakika

Erzurum'da Binbir Hatim geleneği başladı

7 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, Binbir Hatim geleneğini başlatan Pir Ali Baba'nın Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan büyük alim ve bir Alperen olduğunu söyledi.

Erzurum'da Binbir Hatim geleneği başladı, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, Binbir Hatim geleneğini başlatan Pir Ali Baba'nın Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan büyük alim ve bir Alperen olduğunu söyledi. Vali Memiş, "Bu büyüklerimiz zorbalıkla, zulmederek değil akılla, imanla ve adaletle bu memlekete hakim olmuşlar." dedi.


Erzurum'da Pir Ali Baba tarafından şehri doğal afetlerden korumak için başlatılan 'Binbir Hatim' geleneğine bu yıl da devam edildi. 17 Ocak Cuma günü sona erecek gelenek, ilk yıllarında olduğu gibi at sırtındaki hafızların temsili olarak şehri turlaması ile başladı.


Erzurum'u doğal afetlerden korumak için yaklaşık 500 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği için bu yıl Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünce bir program düzenlendi. Pir Ali Baba tepesinde düzenlenen programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum müdürleri, hafızlar ve vatandaşlar katıldı. Lala Paşa Camii İmamı Emrullah Uçar tarafından okunan dua ile başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti. Vali Memiş, Pir Ali Baba'nın Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan büyük alim ve bir Alperen olduğunu söyledi.


Binbir Hatim geleneğinin Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus törenleri kadar önemli olduğunu aktaran Vali Memiş, "Bin 500'lü yıllarda dönemin öncülerinden Pir Ali Baba tarafından şehri doğal afetlerden korumak için başlatılan ve 500 yıldır devam eden gelenek, şehrimiz için son derece önem arz etmektedir." dedi.


Kur'an-ı Kerim'i okumanın ve anlamanın önemine dikkat çeken Vali Memiş, "Kur'an her Müslüman için bir rehber niteliğindedir. Dinimizin de ilk emri okudur. Onun için Kur'an okumak bir şifadır. Kur'an'daki o esasları okumak ve onları anlamak çok değerlidir." diye konuştu.


Kendisinin Giresun'un Piraziz İlçesi'nden olduğunu hatırlatan Vali Memiş, şöyle devam etti:


"Piraziz'de tıpkı Pir ali Baba gibi Güvenç Abdal var. Onlar da Anadolu Alperenlerindedir. Karadeniz Bölgesi'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan şahsiyetlerdir. Pir Ali Baba ile aynı dönemde yaşamışlardır. Onun için bu programları çok önemsiyor ve değerli buluyorum. Bu büyüklerimiz zorbalıkla, zulmederek değil akılla, imanla ve adaletle bu memlekete hakim olmuşlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu geleneği devam ettiren herkese çok teşekkür ediyorum."


Konuşmaların ardından hafızlar kısa sureler okudu. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından yaptırılan duanın ardından hafızlar, at sırtında temsili olarak şehrin etrafını turladı. - ERZURUM

Okay Memiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aşık olduğu temizlik görevlisi kadını başkasıyla evleneceği için öldürmüş
Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı! ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
19:15 Adalet Bakanı Gül: "Bizim, Kürt kardeşlerimizin evinin önüne çukur kazan teröristlerle mücadelemiz... - Son Dakika
19:15 AZERİ İŞADAMI ETİMAD İSMAYİLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA GÖRÜLDÜ - Son Dakika
19:14 HDP mitingine saldırı davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
19:12 TBMM'den ABD Senatosu'nun kararına tepki - Son Dakika
19:07 AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut istifa etti - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:16:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da Binbir Hatim geleneği başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]