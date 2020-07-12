Erzurum'da binler sokağa döküldü - Son Dakika

Erzurum'da binler sokağa döküldü

BB Erzurumspor'un Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmesinin ardından mavi-beyazlı ekibin taraftarları cadde ve sokaklara akın ederek galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.

BB Erzurumspor'un Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmesinin ardından mavi-beyazlı ekibin taraftarları cadde ve sokaklara akın ederek galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı


TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında BB Erzurumspor deplasmanda İzmir temsilcisi Altay'ı 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından Erzurumsporlu taraftarlar ise Havuzbaşı Kent Meydanı ve Cumhuriyet Caddesine akın etti. Yaklaşık 3 bin taraftar tezahüratlarla Cumhuriyet Caddesinden Havuzbaşı Kent Meydanına yürüdü. Taraftarlar Kent meydanında ki " BB Erzurumspor" yazısının bulunduğu kısımda ellerinde ki meşalelerle galibiyeti doyasıya kutladı.


BB Erzurumspor, Altay deplasmanından aldığı galibiyetle birlikte puanını 59'a yükselterek son haftaya ikinci sırada girdi. Mavi - beyazlı ekip 34. haftada maçında ise sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. - ERZURUM

Erzurumspor Kulübü, Erzurum, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erzurum'da binler sokağa döküldü - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 02:53:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da binler sokağa döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]