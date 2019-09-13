Erzurum'da binlerce vatandaşa aşure dağıtıldı

ERZURUM - Erzurum'da Muharrem Ayı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı himayesinde cuma namazından sonra binlerce vatandaşa aşure dağıtıldı. Aşure ikramı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından yaklaşık 10 bin Erzurumluya aşure ikram edildi. Aşure ikramını Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkasenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan yaptı.

Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Ulu Camii önüne kurulan çadırlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikte konuşan Vali Okay Memiş, manevi değeri yüksek olan bir günde vatandaşlarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Aşure günü dolayısıyla cuma namazından sonra aşure ikramı yapıyoruz. Planlanmış olan bu güzel organizasyona binlerce insana aşure dağıtıyoruz. Manevi değeri çok önemli olan bir gün. Bütün Müslüman alemi bu ayı özenle ve saygıyla kutluyoruz. Bütün şehitlerimize Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin olmak üzere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Müslümanların birlik ve beraberliği için önemli olan bu ayda aşure dağıtımı yapıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanlığı himayesi altında 10 bin kişiye Aşure dağıtımı yapıyoruz. Farklı farklı camiler de bu dağıtımımız devam ediyor. İnsanlarımızın birlik ve beraberliği açısında önemli bir gün" şeklinde konuştu.