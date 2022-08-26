Apartmanın bahçesinde çıkan yangın geceyi aydınlattı

Dün akşam 22.30 saatlerinde Erzurum'un Şükrüpaşa mahallesinde bir apartmanın bahçesinde yangın çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında bahçe yanarak küle döndü. Bahçeyi saran alevler geceyi aydınlatırken, yangın vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. - ERZURUM

Erzurum 'da bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın sonucu bahçelik alan küle döndü. Apartman bahçesini saran alevler ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

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