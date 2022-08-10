Erzurum'da 103 kilogram eroinle yakalanan sanıklara 22,5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Erzurum'da 103 kilogram eroinle yakalanan sanıklara 22,5 yıla kadar hapis istemi

10.08.2022 11:15
Erzurum'da 103 kilogram eroinle yakalanan sanıklara 22,5 yıla kadar hapis istemi

Erzurum'da bir araçta 103 kilo 550 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili biri polis, biri uzman çavuş 3 sanık hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 22,5 yıldan az olmamak üzere hapis ile adli para cezası talep edildi.

Erzurum'da bir araçta 103 kilo 550 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili biri polis, biri uzman çavuş 3 sanık hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 22,5 yıldan az olmamak üzere hapis ile adli para cezası talep edildi.

Erzurum-Erzincan kara yolunda 8 Mart'ta durdurulan araçta 103 kilo 550 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu sanıklar muhasebeci Caner D, jandarma uzman çavuş Erdem T. ve polis memuru Murat T. hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Van'dan birlikte çıktıkları, aralarına mesafe koyarak kente gelen iki otomobilin tespit edilerek takibe alındığı, içerisinde Erdem T. ve Caner D'nin bulunduğu aracın uygulama noktasında durdurulduğu ve bu esnada Murat T'nin kullandığı aracın 200 metre mesafedeki petrole giriş yaptığının görülmesi üzerine yanına gidildiği belirtildi.

İddianamede, sanıklarla yapılan görüşmelerde çelişkili beyanlarda bulunmaları ve narkotik dedektör köpeği "Eris"in tepki vermesi üzerine ekiplerce Murat T'nin aracında yapılan aramada 103 kilogram 550 gram eroin ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen Murat T, akrabası Erdem T. ile görüştüğünde kendisine Van'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıyarak çok para kazanacaklarından bahsettiğini ileri sürdü.

Uyuşturucunun yurt dışına çıkacağı söylenerek ikna edildiğini belirten Murat T, "Erdem T. ile tekrar görüştük. Uyuşturucuyu nereden alacağımızı, nereye teslim edeceğimizi, ne kadar para kazanacağımızı ve ne şekilde taşıyacağımızı konuştuk. İstanbul'da Murat diye biriyle görüştük. Erdem T. ile Yüksekova'ya gidecek, Murat'ın bize yönlendireceği şahıs uyuşturucuyu teslim edecekti. İstanbul'a götürüp teslim edecektik. Taşıdığımız her kilo için bin avro alacaktık. Erdem T, Murat'tan 150 bin lira para aldı." ifadelerini kullandı.

Murat T, Erdem T. ve Caner D. ile Ankara'dan yola çıktıklarını anlatarak, şunları beyan etti:

"Erdem T. ile Yüksekova'ya gidip çay içip Van'a döndük, amacımız keşif yapmaktı. Caner D. kullanmamız için patates hat almıştı. 7 Mart'ta Yüksekova'ya doğru yola çıktım, diğerleri yarım saat sonra yola çıktı. Yüksekova Devlet Hastanesi otoparkında buluştuk. Erdem T. birilerini takip ettiğini ve kendisini takip etmemi söyledi. Erdem T'nin yanına gittiğimde uyuşturucuyu almıştı. Caner D, malzemeleri aracıma yükledi, yola çıktık. Erdem T. ve Caner D. 15 dakika önden gidiyordu. Erzurum'a geldiğimizde petrole girip yakıt aldım. Polisler geldiler, uygulama noktasına geçtik, maddeleri buldular. Taşıdığımın uyuşturucu olduğunu biliyordum, eroin olduğunu bilmiyordum. Kullandığım hatla WhatsApp üzerinden Erdem T. ve Caner D. ile görüştüğüm oldu ancak Caner D'nin aldığı patates hatlar da vardı. Pişmanım."

Sanık Erdem T. de Caner D'nin Van'da bulduğu aracı almak için eşlik etmesini istediğini sorduğunu ve Ankara'da buluştuklarında Murat T. ile gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Murat T'nin arkadaşının yanına gitmek için Caner D'den aracı ödünç aldığını anlatan Erdem T, şunları kaydetti:

"Caner D. ile baktığı aracın sahibiyle görüştük, ilandaki araç olmadığını görünce vazgeçtik. Murat T'ye ulaşamayınca Yüksekova'ya gittik. Murat T. aradı, hastanede olduğunu ve işinin olduğunu söyledi. Tekrardan ulaşamayınca hastaneye gittik, aracın başhekimlik binası önünde olduğunu gördüm. Beklerken Murat T. arayıp çarşı merkezde buluşmamızı söyledi. Yanımıza geldiğinde işinin olduğunu ve 'Niye buraya kadar geldiniz' diyerek sitem etti. Yola çıktık ve Murat T. süratli araç kullandığından ona engel olmak için takip etmesini söyledim. Erzurum'da polisler aracı durduğunda Murat T'nin aracında uyuşturucu buldular, haberim yoktu. Patates hatlarla ilgili bilgim yoktur."

Murat T'nin kendisine iftira atığını öne süren Erdem T, Diyarbakır'da kimseyle görüşmediğini, Yüksekova'ya keşif amaçlı gitmediklerini, uyuşturucuyu alarak Murat T'nin aracına bırakmadığını, kilo başına para almaya anlaşmadıklarını ve para almadığını iddia etti.

Araç almak için amcasının arabasıyla yola çıkmış

Sanık Caner D. ise Erdem T'nin daveti üzerine Ankara'ya amcasına ait araçla gittiğini söyledi.

Erdem T'nin gezme davetini Van'dan araç ve ekran kartı almak düşüncesiyle kabul ettiğini belirten Caner D, "Van'da almak istediğim aracın ilandan kalktığını gördüm, uygun malzeme bulamadım. Murat T, Yüksekova'ya gitmek istediğini söyleyip aracı ödünç istedi ve yola çıktı. Haber alamayınca Erdem T. ile gittik ve görüştükten sonra Van'a döndük. Yüksekova'da kimseyle görüşmedik. Erzurum'a geldiğimizde polisler durdurdu, Murat T'yi yanımıza getirdiler. O araçta uyuşturucu bulundu. Bu maddeden haberdar değilim, bunlarla hareket ederek uyuşturucu madde nakletmedim. Patates hatları almadım." ifadelerini kullandı.

Sanıkların olaydan 4 gün önceki süreçte Ankara, Van ve Diyarbakır'da konakladıkları tespit edilen iddianamede, sanıkların telefon hatlarında yapılan incelemede şüpheli görüşmenin tespit edilemediği ve tedbir amacıyla iletişimlerini uygulama ile sağladıkları kanaatine varıldığı kaydedildi.

İddianamede, Murat T'nin ifadesi doğrultusunda Yüksekova Devlet Hastanesinden temin edilen görüntülerde, iki aracın olay günü aynı anda otoparka giriş yaptıkları ve sanıkların araç içerisinde bekledikleri, araçlardan birinin 45 dakika, diğerinin ise 1,5 saat sonra otoparktan çıktıklarının tespit edildiği belirtildi.

Değerlendirme yapılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"İki aracın öncü-artçı şekilde hareket etmeleri sebebiyle takibe alındıkları, uygulama noktasında durdurulan ve arkasından petrole giren araçların kontrol edildiği, uyuşturucunun arkadan gelen araçta bulunduğu, Murat T'nin ifadesinde sanıklarla hareket ederek uyuşturucu naklettiklerini ikrar ettiği, Murat T'nin beyanlarını doğrular nitelikteki konaklama kayıtları ve hastaneden temin edilen görüntüler ile sanıkların çelişen ifadeleri göz önünde bulundurularak Murat T'nin beyanlarına itibar edildiği, sanıklardan ele geçirilen 6 SIM karttan 3'ünün takibi engellemek amacıyla kullanıldığı kanaatine varıldığı, deliller doğrultusunda sanıkların iki araçla Yüksekova ilçesine gittikleri, uyuşturucuyu aldıktan sonra uygulama noktasından yakalanmadan geçebilmek amacıyla öncü-artçı şeklinde İstanbul'a doğru devam ettikleri ve iştirak halinde hareket ettikleri anlaşılmıştır."

İddianamede, sanıklar Caner D, Erdem T. ve Murat T. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 22,5 yıldan az olmamak üzere hapis ve 45 bin güne kadar adli para cezası talep ediliyor.

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Kaynak: AA

Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 103 kilogram eroinle yakalanan sanıklara 22,5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 103 kilogram eroinle yakalanan sanıklara 22,5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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