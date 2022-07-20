Erzurum'da bir çocuk ile dedesini öldürdükleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da bir çocuk ile dedesini öldürdükleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

20.07.2022 15:56
Erzurum'da bir çocuk ile dedesini öldürdükleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde, bir çocuk ile dedesini silahla vurarak öldürdükleri ve 1 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde, bir çocuk ile dedesini silahla vurarak öldürdükleri ve 1 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçenin Aşağıhanbeyi Mahallesi'nde bir süre önce evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 6 yaşındaki E.E. ile 80 yaşındaki dedesi İ,E'nin öldürülmesi, K.E'nin (37) de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Tekman Adliyesi'ne çıkarılan zanlılar, savcılıkça ifadelerinin alınması sonrası tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan bu kişilerden T.T, Y.T, İ.T. ve B.T, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da bir çocuk ile dedesini öldürdükleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da bir çocuk ile dedesini öldürdükleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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