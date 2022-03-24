Erzurum'da bir eğitimcinin öğrenci yakını tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika
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Erzurum'da bir eğitimcinin öğrenci yakını tarafından darbedildiği iddiası

24.03.2022 18:19

Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinde bir okulda görev yapan müdür yardımcısının, öğrenci yakını tarafından darbedildiği iddia edildi.

Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinde bir okulda görev yapan müdür yardımcısının, öğrenci yakını tarafından darbedildiği iddia edildi.

Türk Eğitim-Sen Erzurum-1 Nolu Şube Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy, Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun, öğrenci yakını tarafından saldırıya uğradığı iddiasıyla okul önünde yaptığı basın açıklamasında, hemen her gün eğitim çalışanlarına yönelik şiddet haberleri aldıklarını ve kentte son 3 ay içerisinde öğretmenlere yönelik 3 saldırının meydana geldiğini söyledi.

Son olayda ise öğrencinin durumunu paylaşmak üzere Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ne çağrılan öğrenci yakının, müdür yardımcısı Terzioğlu'na saldırdığını ileri süren Gürsoy, şöyle konuştu:

"Eğitim çalışanlarına şiddet haberlerinin sonu gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde Palandöken Kayakyolu Ortaokulu'nda saldırıya maruz kalan öğretmenlerimizden sonra yine Palandöken Osmangazi Ortaokulu Müdürü öğrenci velisi tarafından okulda bıçakla yaralanmıştır. Yine onlarca öğretmenimiz, eğitim çalışanımız her yıl öğrencileri ya da veliler tarafından fiziksel, sözlü, psikolojik şiddete uğruyor. Eğitimcileri koruması gerekenler sustukça saldırılar artmakta, susmaya devam ettikçe de şiddet ve yaralamaların sonu gelmeyecektir. Yapılan son saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu ve benzeri saldırıların cezasız kalmaması adına tüm hukuki ve idari girişimler tarafımızca desteklenecektir."

Öte yandan olayla ilgili okulda yaşanan arbede anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'da bir eğitimcinin öğrenci yakını tarafından darbedildiği iddiası
Erzurum'da bir eğitimcinin öğrenci yakını tarafından darbedildiği iddiası
Erzurum'da bir eğitimcinin öğrenci yakını tarafından darbedildiği iddiası

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Türk Eğitim Sen, Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da bir eğitimcinin öğrenci yakını tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika


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