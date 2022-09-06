Ev yangınına, kovayla su taşıyıp, bahçe hortumuyla su sıkarak müdahale ettiler - Son Dakika
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Ev yangınına, kovayla su taşıyıp, bahçe hortumuyla su sıkarak müdahale ettiler

06.09.2022 10:34
Ev yangınına, kovayla su taşıyıp, bahçe hortumuyla su sıkarak müdahale ettiler

ERZURUM'da bir evde çıkan yangına, mahalleli, hortumla su sıkarak ve kovalarla su taşıyarak müdahale etti.

ERZURUM'da bir evde çıkan yangına, mahalleli, hortumla su sıkarak ve kovalarla su taşıyarak müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İspir ilçesinin kırsal Devedağı Mahallesi'nde İsmail Yavuz'a ait evde dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede, büyük bir bölümü ahşap olan evi sardı. İtfaiyeye haber veren mahalleli, ekipler gelene kadar yangının diğer evlere sıçrama ihtimaline karşı alevlere bahçe sulamada kullanılan hortum ve kovalarla su taşıyarak müdahale etti. Gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev yangınına, kovayla su taşıyıp, bahçe hortumuyla su sıkarak müdahale ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev yangınına, kovayla su taşıyıp, bahçe hortumuyla su sıkarak müdahale ettiler - Son Dakika
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