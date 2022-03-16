Erzurum'da bir garip olay, evin merdiveni bir gecede kayboldu - Son Dakika
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Erzurum'da bir garip olay, evin merdiveni bir gecede kayboldu

16.03.2022 14:15

Erzurum'da bir garip olay, evin merdiveni bir gecede kaybolduERZURUM Erzurum'da kullanılmayan eski bir binanın merdiveninin giriş kısmı ve korkulukları bir gecede kayboldu.

Erzurum'da bir garip olay, evin merdiveni bir gecede kayboldu

ERZURUM Erzurum'da kullanılmayan eski bir binanın merdiveninin giriş kısmı ve korkulukları bir gecede kayboldu. Mahalleli ise kaybolan merdiveni, demirleri için hırsızların çaldığından şüpheleniyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde sahipleri tarafından terk edilen bir binanın merdiveni bir gecede kayboldu. Mahalleli sabah evlerinden çıktığında bir gün önce yerinde duran merdivenin giriş kısmının betonuyla birlikte kaybolduğunu fark etti. Girişi kaybolan merdivenin havada duran halini gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Merdiven korkuluklarının ve giriş kısmının hırsızlar tarafından çalındığını iddia eden mahalle halkı durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili polis inceleme başlatırken merdivenin tehlike oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar merdivenin onarılması veya yıkılmasını bekliyor.

Erzurum'da bir garip olay, evin merdiveni bir gecede kayboldu
Erzurum'da bir garip olay, evin merdiveni bir gecede kayboldu
Erzurum'da bir garip olay, evin merdiveni bir gecede kayboldu

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Erzurum, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erzurum'da bir garip olay, evin merdiveni bir gecede kayboldu - Son Dakika


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