Erzurum'da "Bir Kadın Bir Kariyer" Paneli Düzenlendi

Erzurum'da, "Bir Kadın Bir Kariyer" paneli düzenlendi.

Erzurum'da, "Bir Kadın Bir Kariyer" paneli düzenlendi.



Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi Koordinatörlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla kurumun Meclis Salonu'nda gerçekleşen panelde, kadın girişimciler başarılı hikayelerini katılımcılara anlattı.



KGK üyelerinin yanı sıra kendi işletmesini açmayı

düşünen ev hanımları ve öğrencilerin de katıldığı programda, kadınlara diksiyon ve davranış eğitmeni İsmet Topaloğlu tarafından "İş Hayatında İletişimin Önemi" semineri de verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, kurum olarak sadece 8 Mart'ta değil yıl içerisinde düzenleyecekleri farklı etkinliklerde bir araya geleceklerini ve iş dünyasının içinde olmayı, çalışmayı, üretmeyi ve istihdam sağlamayı düşünen kadınlara rehber olup tecrübelerini paylaşacaklarını kaydetti.



Calıkuşu, kadınların iş hayatında daha fazla etkin rol oynamasının gelecek adına umut verici olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünya ekonomik anlamda büyük bir yarışın içerisindedir. Ürettiğimizi kolay pazarlayabilmek

için inovasyona değer vermeliyiz. Kadınlarımız iş hayatının içerisinde daha fazla yer alırsa

sözünü ettiğimiz bütün bu şeyleri daha kolay yapacağımız kanaatindeyim."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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