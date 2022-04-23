Erzurum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

23.04.2022 22:55
Erzurum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

Erzurum'da pompalı tüfekle ateş açılan kişi yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Erzurum'da pompalı tüfekle ateş açılan kişi yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Salim Altuğ Sokak'ta bekleyen A.A'ya kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna saçmalar isabet eden A.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, araçla olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Erzurum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
Erzurum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
Erzurum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

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Erzurum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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