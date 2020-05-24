Erzurum'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Erzurum'da bir kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkması nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Oltu ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kişi, rahatsızlanması üzerine ilçedeki hastaneye gitti.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 bulgusuna rastlanan hasta Erzurum'daki hastaneye sevk edilerek müşahede altına alındı.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, ilçede görülen vaka karşısında dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyararak, hasta ile ilgili gerekenleri yaptıklarını ve her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi.