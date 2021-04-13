Erzurum'da bir kişiyi sırtından bıçaklayarak kaçan kişi tutuklandı - Son Dakika

Ö.Ç'yi bıçaklayan kişinin Doğuş K. olduğunu belirleyen Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatmıştı.

Dün ilçe merkezi Ziyabey Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ö.Ç. yüzünü görmediği bir kişi tarafından bıçaklanmıştı.

Seyfettin K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin Şenkaya ilçesinde olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, Doğuş K. ile babası Seyfettin K'yı gözaltına aldı.

Erzurum 'un Oltu ilçesinde cadde ortasında bir kişiyi sırtından bıçaklayarak kaçtıktan sonra yakalanan Doğuş K, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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