Erzurum'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Erzurum'da bir köy karantinaya alındı

Erzurum'un Horosan ilçesine bağlı Eğertaşlar Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Erzurum'un Horosan ilçesine bağlı Eğertaşlar Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Horosan ilçesine 39 kilometre uzaklıkta bulunan 250 haneli Eğertaşlar Mahallesi, korona virüs vakaları görülmesinin ardından tedbir amaçlı karantinaya alındı. Jandarma sabah saatlerinden itibaren mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatırken sağlık ekipleri ise mahalle halkının ateşini ölçtü. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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