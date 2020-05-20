Erzurum'da bir yolcu otobüsünde 55 tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika

Erzurum'da polislerce bir otobüste yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 55 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, Aşkale yolu uygulama noktasında bir firmaya ait otobüsü durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptıkları aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 55 sikke ele geçirdi.

Olaya ilişkin otobüste yolculuk yaparken yakalanan A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.