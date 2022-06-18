Erzurum'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü.
Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'ta yaşayan F.I, aynı evde yaşadığı A.D.C'yi, E.İ ile gördü.
Aralarında çıkan tartışma sonucu F.I., A.D.C'yi bıçakladı, E.İ ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan A.D.C. müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Gözaltına alınan F.I ile E.İ, asayiş şube müdürlüğü cinayet bürosunda tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın kurtarılamadı - Son Dakika