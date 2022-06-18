Erzurum'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın kurtarılamadı - Son Dakika
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Erzurum'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın kurtarılamadı

18.06.2022 21:48
Erzurum'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın kurtarılamadı

Erzurum'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü.

Erzurum'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü.

Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'ta yaşayan F.I, aynı evde yaşadığı A.D.C'yi, E.İ ile gördü.

Aralarında çıkan tartışma sonucu F.I., A.D.C'yi bıçakladı, E.İ ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan A.D.C. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan F.I ile E.İ, asayiş şube müdürlüğü cinayet bürosunda tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Muratpaşa, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın kurtarılamadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın kurtarılamadı - Son Dakika
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