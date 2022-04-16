Erzurum'da bitkin bulunan kukumav kuşu tedavi edildi - Son Dakika

Erzurum'da vatandaşların bitkin bulduğu kukumav kuşu, bakım, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Palandöken ilçesinde bir süre önce otlak alanda bitkin kukumav gören vatandaşlar, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'a teslim etti.

Albayrak tarafından bakım ve beslenmesi yapılan kuş, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.