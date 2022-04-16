Erzurum'da bitkin bulunan kukumav kuşu tedavi edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da bitkin bulunan kukumav kuşu tedavi edildi

16.04.2022 10:46
Erzurum'da bitkin bulunan kukumav kuşu tedavi edildi

Erzurum'da vatandaşların bitkin bulduğu kukumav kuşu, bakım, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Erzurum'da vatandaşların bitkin bulduğu kukumav kuşu, bakım, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Palandöken ilçesinde bir süre önce otlak alanda bitkin kukumav gören vatandaşlar, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'a teslim etti.

Albayrak tarafından bakım ve beslenmesi yapılan kuş, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

YORUMLAR
500
Vali Memiş: 'Sizleri en güzel şekilde yetiştirme gayretindeyiz' Vali Memiş: 'Sizleri en güzel şekilde yetiştirme gayretindeyiz' FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ Z KUŞAĞI İÇİN BİLGİSAYAR OYUNLARI ÖĞRENİYOR FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ Z KUŞAĞI İÇİN BİLGİSAYAR OYUNLARI ÖĞRENİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Veteriner, Erzurum, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da bitkin bulunan kukumav kuşu tedavi edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:44 İki gözü de görmüyor ama araba lastiklerini rahatlıkla tamir edebiliyor
10:42 Sergen Yalçın'a Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:59:36. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da bitkin bulunan kukumav kuşu tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement