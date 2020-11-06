Erzurum'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika

Erzurum'da polislerin bitkin halde bulduğu kızıl şahin, tedavisi tamamlanarak doğaya salındı.
Kentte bir süre önce arazide polislerce bitkin halde bulunan kızıl şahin, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Burada veteriner hekim tarafından bakım ve beslenmeye alınan kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından görevlilerce doğaya bırakıldı.
- Kaynak: AA
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