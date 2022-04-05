Bitkin halde bulunan kukumav kuşu, tedavi edildi - Son Dakika
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Bitkin halde bulunan kukumav kuşu, tedavi edildi

05.04.2022 22:54

Erzurum'da vatandaşların bitkin halde bulduğu kukumav kuşu bakım, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

Erzurum'da vatandaşların bitkin halde bulduğu kukumav kuşu bakım, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

Aziziye ilçesinde bir süre önce otlak alanda bitkin halde kukumav bulan vatandaşlar, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'a teslim etti.

Albayrak tarafından bakım ve beslenmesi yapılan kukumav kuşu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Bitkin halde bulunan kukumav kuşu, tedavi edildi
Bitkin halde bulunan kukumav kuşu, tedavi edildi
Bitkin halde bulunan kukumav kuşu, tedavi edildi
Bitkin halde bulunan kukumav kuşu, tedavi edildi
Bitkin halde bulunan kukumav kuşu, tedavi edildi

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Kaynak: AA

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