Erzurum'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum dağıtım programı - Son Dakika

Erzurum'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum dağıtım programı

08.04.2021 11:19
Erzurum'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum dağıtım programı, System.String[]

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Tarım Müdürlüğü'nün organize ettiği 'Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum Dağıtım Programı' organize edildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Tarım Müdürlüğü'nün organize ettiği 'Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum Dağıtım Programı' organize edildi.

Programda bir başka organize ise Palandöken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 'Arıcılık ve Sebze Fidesi Üretimi Eğimleri' konulu kursa katılıp belge almaya hak kazanan çiftçiler için ödül töreni düzenlendi.

Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Tarım Müdürü Osman Akar, ödül törenine katılmak üzere davet edilen çiftçiler katıldı.

Palandöken İlçesi Taşlıgüney Mahallesi çiftçilerinden Emrah Ergen, İl Tarım Müdürü Osman Akar, Erzurum Valisi Okay Memiş birer konuşma yaptılar.

Konuşmalardan sonra çiftçilere çeşitli hediyeler verildi.

Sadece son 3 yılda 36,2 milyon TL bütçeli 31 proje uygulanırken ve yaklaşık 250-300 milyonluk katma değer sağlandı.

Son 3 yıldaki bu projeler kapsamında 955 ton yem bitkisi tohumu, 1398 ton buğday tohumu, 70 bin adet ceviz fidanı, 180 bin adet sebze fidesi dağıtılmış bunun yanında 24 adet sera kurulumu yapıldığını dile getiren İl Tarım Müdürlüğü yetkileri şunları söyledi;

"Yılbaşında Bakanlığımıza sunduğumuz yaklaşık 25 milyon bütçeli 14 projemizden 8 projemize 7 milyonluk kaynak aktarıldı. Bunların büyük bir kısmının alımları yapıldı, bir kısmının da yıl içerisinde alımları yapılacaktır. Bunun yanında yine DAP Başkanlığımıza sunduğumuz 25 milyonluk 14 projeden 3 projemize 1 milyonluk kaynak aktarılmış, aynı zamanda 6 ilçe müdürlüklerimize 1 milyonluk 6 projemize kaynak aktarılmış, proje uygulamalarına önümüzdeki süreçte başlayacağız.

Yem bitkileri yetiştiriciliğini yaygınlaştırma projesi kapsamında 1 milyon 375 bin TL tutarında toplamda 16 bin dekar alana 152 ton yem bitkisi tohumu dağıtılacak, yetiştirilecek yem bitkileri üretiminden 30 milyon 355 bin 500 TL katma değer sağlanacaktır.

Boş araziler yazlık buğdayla yeşerecek projesi kapsamında 2 milyon TL tutarında 638 ton sertifikalı yazlık buğday tohumu dağıtılacak, 32 bin dekar alanda yetiştirilecek buğday üretiminden 20 milyon 814 bin 750 TL katma değer sağlanacaktır.

Atıl arazilere sertifikalı buğday tohumu atalım projesi kapsamında 975 bin TL tutarında 300 ton sertifikalı güzlük buğday tohumu dağıtılacak, 15 bin dekar alanda yetiştirilecek buğday üretiminden 9 milyon 787 bin 500 TL katma değer sağlanacaktır.

Hınıs/ İspir fasulye yetiştiriciliği geliştirme projesi 247 bin 450 TL tutarında 700 dekar alanda 7 ton kuru fasulye tohumu dağıtılacak, yetiştirilecek kuru fasulye üretiminden 2 milyon 800 bin TL katma değer sağlanacaktır.

Sebze üretimini geliştirme ve yaygınlaştırma projesi kapsamında toplamda 81 bin adet sebze fidesi dağıtılacak, 5 dekar serada yetiştirilecek fidelerden elde edilecek ürünlerden 690 bin TL katma değer sağlanacak.

Erzurum'un kurak arazileri baklagillerle yeşerecek projesi 88 bin 800 TL tutarında 11 ton nohut tohumu dağıtılacak. 780 dekar alanda yetiştirilecek nohut üretiminden 469 bin TL katma değer sağlanacak.

Sarımsak üretimini yaygınlaştırma projesi 72 bin TL tutarında 2 ton sarımsak tohumu dağıtılacak, 30 dekar alanda yetiştirilecek sarımsak üretiminden 630 bin TL katma değer sağlanacak.

2021 yılında uygulanacak projeler kapsamında 4,9 milyon TL tutarında 152 ton yem bitkisi tohumu, 938 ton buğday tohumu, 7 ton kuru fasulye tohumu, 11 ton nohut tohumu, 2 ton sarımsak tohumu, 81 bin sebze fidesi dağıtılacak olup projeler ile 65,6 milyon TL katma değer sağlanacaktır. Projeler kapsamında dağıtımı gerçekleştirilecek tohum ve fide bedellerinin yüzde 75'i bakanlığımıza, yüzde 25'i çiftçiler tarafından karşılanacaktır." - ERZURUM

Erzurum'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum dağıtım programı
Erzurum'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum dağıtım programı
Erzurum'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum dağıtım programı
Erzurum'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum dağıtım programı
Erzurum'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum dağıtım programı

Türk Lirası, Hisarcık, Erzurum, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi Tohum dağıtım programı - Son Dakika


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