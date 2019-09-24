Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Bizans dönemine ait 23 altın sikke ele geçirildi
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Erzurum'da Bizans dönemine ait 23 altın sikke ele geçirildi

7 dakika önce

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde durdurulan bir araçta, 23 tane altın sikke ele geçirildi.

Erzurum'da Bizans dönemine ait 23 altın sikke ele geçirildi, System.String[]

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde durdurulan bir araçta, 23 tane altın sikke ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince Pasinler-Erzurum karayolu üzerinde şüpheli araç durdurularak araçta yapılan aramada; aracın arka koltuk bölümüne gizlenmiş vaziyette, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 adet çeşitli çap ve ebatlarda altın sikke ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Araçta bulunan 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:03 Kaynak: İHA
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