Erzurum'da boks heyecanı - Son Dakika
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Erzurum'da boks heyecanı

6 saat önce

Erzurum'da devam eden Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks şampiyonası çekişmeli maçlara sahne oluyor.

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Erzurum'da devam eden Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks şampiyonası çekişmeli maçlara sahne oluyor.


Palandöken Buz Salonu'nda devam eden ve 350 sporcunun katıldığı şampiyonada çeyrek final maçları bugün yapıldı. İki ayrı ringde devam eden maçlara sporseverler yoğun ilgi gösterirken, sporcular dereceye girebilmek için büyük bir performans ortaya koyuyor.


Palandöken Spor Kulübü Başkanı Gürkan Sönmez, şampiyonayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "23-27 Aralık tarihleri arasında yapılan şampiyona büyük bir heyecanla devam ediyor. 94 erkek 94 kadın sporcu katılıyor. Türkiye'nin en büyük organizasyonu. Milli takım seçmeleri yapılacak. Olimpiyatlara katılacak sporcularımız açısından bu organizasyon çok önemli" diye konuştu.


Türkiye'nin tek üç yıldızlı bayan boks hakemi Berna Yurtsever ise yurt dışı organizasyonlarında da görev aldığını belirterek, "Çok güzel bir organizasyon. Şampiyona büyük bir heyecana sahne oluyor. Organizasyon çok güzel herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Şampiyona yarın yapılacak yarı final ve cuma günü yapılacak final maçları ile sona erecek. - ERZURUM

Palandöken, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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