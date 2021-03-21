Erzurum'da boyunlarına ip dolanan sokak köpeğini zabıta ekipleri kurtardı - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye ilçesinde boynuna ip bağlanan ve gözünden yaralanan sokak köpeği zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Aziziye Belediyesinde görevli zabıta ekipleri, kırsal alanda sahipsiz dolaşan sokak köpeklerini besledi.
Köpeklerden birinin boynuna ip dolandığını ve gözünden yaralandığını gören zabıtalar, ipi keserek rahat nefes almasını sağladı.
Ekiplerin verdiği mamaları yiyen köpekler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA
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