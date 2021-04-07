Erzurum'da büyükbaş hayvan sayısı devlet desteğiyle 1 milyona yaklaştı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sayısında 1 milyona yaklaştıklarını belirtti.

Vali Memiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında Palandöken Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde düzenlenen yem tohumu dağıtım töreninde, çiftçilerin yanında ve emrinde olduklarını söyledi.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için aralıksız çalıştıklarını ve üreticileri desteklediklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Bana göre sağlıklı hayvan yetiştiren her insan sanatçıdır. O kardeşim, şarkı ve türkü söyleyenlerden daha değerli bir sanatçıdır. Binlerce rakımda yetiştiricilik yapan çiftçimiz sanatçıdır. Tarımsal üretimini, sanayisini gerçekleştirememiş hiçbir toplum, gelişmiş toplum değildir. Gelişmiş toplumlar, eş zamanlı olarak tarımsal gelişimini de sağlamıştır. Sadece sanayi ve teknoloji ile olmaz. Erzurum bu açıdan muhteşem bir kent. Ovalarımız yeni yatırımlarla çok daha iyi olacak. Bizim bu topraklarda yetişen ürünlerimiz kadar kaliteli, doğal, hatta organik aroması güçlü hiçbir yer yok. Türkiye'de çiftçiye en fazla tohum desteği yapan il biziz ve 81 ilde birinciyiz. Hem Valilik hem Büyükşehir Belediyesi hem de Bakanlık bütçesinden para ayırdık. Emsal illerden 10 kat daha fazla çiftçilerimize destek sağlıyoruz. Hedeflerimiz var, 1 milyon büyükbaş hayvan dedik, az kaldı. Türkiye'de ikinciyiz, birinci sıraya yerleşeceğiz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da sadece son 3 yılda 36,2 milyon lira bütçeli 31 proje uyguladıklarını belirterek, yaklaşık 250-300 milyon liralık katma değer sağladıklarını dile getirdi.

Son 3 yıldaki bu projeler kapsamında 955 ton yem bitkisi tohumu, 1398 ton buğday tohumu, 70 bin ceviz fidanı ve 180 bin sebze fidesi dağıttıklarını anlatan Akar, "Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini asgariye indirmeye çalıştık. Yıl başında Bakanlığımıza sunduğumuz yaklaşık 25 milyon lira bütçeli 14 projemizden 8 projemiz, 7 milyon lira bedelle karşılık buldu. Bunların büyük bir kısmının alımları yapıldı, bir kısmının da yıl içerisinde alımları yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından çiftçilere yem tohumu dağıtıldı.