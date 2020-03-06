Erzurum'da büyükbaş hayvan sayısında hedef 1 milyon - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erzurum'da büyükbaş hayvan sayısında hedef 1 milyon - Son Dakika Ekonomi

Erzurum'da büyükbaş hayvan sayısında hedef 1 milyon

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, büyükbaş hayvan sayısında ortalama 110 binlik artış gerçekleştiğini belirterek, "Hedefimiz 1 milyon büyükbaş hayvan sayısıyla Konya'yı geçip Türkiye birincisi olmaktır.

Erzurum'da büyükbaş hayvan sayısında hedef 1 milyon, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, büyükbaş hayvan sayısında ortalama 110 binlik artış gerçekleştiğini belirterek, "Hedefimiz 1 milyon büyükbaş hayvan sayısıyla Konya'yı geçip Türkiye birincisi olmaktır. Bu hedefe doğru emin adımlarlar ilerliyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ile Büyükşehir Belediyesinin, ildeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının arttırılması amacıyla besiciliğin desteklenmesi ve hayvancılığın yaygınlaştırılması çalışmaları sürüyor.

Mera ıslahları, yem bitkisi tohumu desteği, hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması için birçok projenin hayata geçirildiği kentte, büyükbaş hayvan sayısında 2019 yılında 110 binlik artış sağlandı.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, yıl sonunda hayvan sayısının 1 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Narman ilçesi Koçkaya Mahallesi'ndeki Damızlık Düve Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Memiş, besicilerle görüşerek merkezin üretimiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un, Türkiye'nin hayvancılık alanında en önemli illerinden biri olduğunu söyledi.


İncelemelerde bulunduğu tesisin, Erzurum'un damızlık büyükbaş hayvan ihtiyacını karşıladığını ifade eden Memiş, "Tesiste ortalama 500 hayvan var. Hakikaten bizim desteklerimizle, bakanlığın destekleriyle Erzurum'daki hayvancılığı daha da ileriye götürmek istiyoruz." dedi.


Memiş, hayvancılığın gelişmesi ve büyümesi için yoğun çalışmalarda bulunduklarını belirterek, bu çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını dile getirdi.

Kentte hayvan sayısında önemli artışın gerçekleştiğini aktaran Memiş, şunları kaydetti:


"Büyükbaş hayvan sayısı açısından yarış halinde olduğumuz iller var. Hayvan sayısında yarıştığımız illerde bu sene 5 ila 6 bin arasında artış sağlandı. Erzurum'da büyükbaş hayvan sayısında ortalama 110 bin artış oldu. Bu önemli artış oranı Erzurum'da bir yılda sağlandı ve emsal illerden daha fazla artış gözlendi. Hedefimiz 1 milyon büyükbaş hayvan sayısıyla Konya'yı geçip Türkiye birincisi olmaktır. Bu hedefe doğru emin adımlarlar ilerliyoruz."

Okay Memiş, Türkiye, Erzurum, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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