Erzurum'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

08.09.2022 22:41
Erzurum'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü, fenalaşan kadın yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye götürdü.

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü, fenalaşan kadın yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye götürdü.

Yıldızkent semti ile Erzurum Teknik Üniversitesi durakları arasında yolcu taşıyan Ömer Özbekli'nin kullandığı 25 H 0027 plakalı özel halk otobüsüne binen kadın yolcu, bir süre sonra rahatsızlanarak bayıldı.

Yolcular, bayılan kadını uyandıramayınca durumu şoför Özbekli'ye bildirdi.

Özbekli'de güzergahından ayrılarak fenalık geçiren kadını Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürerek sağlık görevlilerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar, otobüsteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Otobüs şoförü Özbekli, AA muhabirine, yolculuk esnasında fenalaşan kadını hastaneye yetiştirmek için güzergah değiştirdiğini belirterek, yolcularla vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini, hastanın iyi olmasına sevindiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklara valinin makam aracı ve protokol araçlarıyla sünnet konvoyu Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklara valinin makam aracı ve protokol araçlarıyla sünnet konvoyu Antalya'da konakladığı pansiyonun birinci katından düşen genç yaralandı Antalya'da konakladığı pansiyonun birinci katından düşen genç yaralandı
Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:23 Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
22:05 Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! İskoç ekibi Hearts'ı farklı geçti
21:42 Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi
21:34 İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz
21:19 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı
21:18 Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 sene önce tahta çıktığı anlara ait görüntüler
21:04 Hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'le ilgili tüm detaylar...
20:59 Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi
20:57 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu
20:37 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 22:41:38. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement