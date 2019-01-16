Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Buz Sarkıtları Korkutuyor

Erzurum'da Buz Sarkıtları Korkutuyor

2 saat önce

Erzurum'da buz sarkıtları korkutuyorDondurucu soğuklarının etkisine giren Erzurum'da çatılardan sarkan buzlar tehlike saçıyor.

Erzurum'da Buz Sarkıtları Korkutuyor, System.String[]
Erzurum'da buz sarkıtları korkutuyor

Dondurucu soğuklarının etkisine giren Erzurum'da çatılardan sarkan buzlar tehlike saçıyor. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20'lere yaklaştığı Erzurum'da insan hayatını tehdit eden sarkıtlar için Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekiplerinden oluşan bir ekip kurdu. İtfaiye buz kırma ekibi biriken buz sarkıtlarını temizledi. Çalışma öncesi kaldırımı şeritle kapatan ekipler, ardından çatıdaki buzları tek tek kırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

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