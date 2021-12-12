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Buzlanma nedeniyle refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Buzlanma nedeniyle refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

12.12.2021 11:36

Erzurum'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Erzurum'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muhammet K'nin kullandığı 25 ACD 060 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum D-80 kara yolundaki Atatürk Üniversitesi kavşağında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yol, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Buzlanma nedeniyle refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Buzlanma nedeniyle refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Buzlanma nedeniyle refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Buzlanma nedeniyle refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Atatürk Üniversitesi, Otomobil, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buzlanma nedeniyle refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buzlanma nedeniyle refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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