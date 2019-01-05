Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 20 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü Çok Sayıda Yaralı...

Erzurum'da Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 20 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü Çok Sayıda Yaralı...

57 dakika önce

Erzurum'da buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 20 araç birbirine girdi: 1 ölü çok sayıda yaralı varERZURUM - Erzurum'da buzlanmada nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Erzurum'da buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 20 araç birbirine girdi: 1 ölü çok sayıda yaralı var

ERZURUM - Erzurum'da buzlanmada nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum - Tortum karayolu Ahçur mevkiinde buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa
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