Erzurum'da cağ kebabı üretim ve et entegre tesisinin temeli atıldı - Son Dakika

Erzurum'da cağ kebabı üretim ve et entegre tesisinin temeli atıldı

- Erzurum'da cağ kebabı üretim ve et entegre tesisinin temeli atıldı Türkiye'nin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan 1 milyon küçükbaş üretim kapasiteli Cağ Kebap Üretim ve Et Entegre Tesisinin Oltu Organize Sanayisinde temel atma töreni yapıldı.

- Erzurum'da cağ kebabı üretim ve et entegre tesisinin temeli atıldı

ERZURUM - Türkiye'nin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan 1 milyon küçükbaş üretim kapasiteli Cağ Kebap Üretim ve Et Entegre Tesisinin Oltu Organize Sanayisinde temel atma töreni yapıldı.

Temel atma törenine, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Olur Kaymakamı İlker Eker, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçi, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Fuat Demir, Kars Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Tarım Müdürü Osman Akar, TKDK İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, Oltu OSB Başkanı Kadir Parlak, Aras Elektrik Bölge Müdürü Hüseyin Öcal, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kavaz'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan temel atma törenin de açılış konuşmasını Oltu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kadir Parlak yaptı. Oltu Organize Sanayi hakkında bilgi aktaran Parlak "Oltu Organize Sanayi Bölgemiz toplamda 82 hektar alana sahip olup, 55 hektar üzerine kurulmuştur. Toplam 25 parselimiz olan karma bir organize sanayi bölgesidir. Konum olarak Oltu- Ardahan çevre yoluna 0 km'de, Hopa Limanı'na 206 km, Sarp Sınır Kapısına 225 km, Türkgözü Sınır Kapısı'na 204 km, Erzurum Havalimanı ve tren garına 110 km mesafede olup Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan güzergahın ortasında yer almaktadır" dedi.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği İl Başkanı Fuat Demir ise, "Patenti Oltu'muza ait olan cağ kebap üretimi konusunda bugün ilçemize kazandırdığımız tesisin temel atma töreni için buradayız. Davetimize icabet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir yıl sonra tamamlamayı hedeflediğimiz tesisimiz ilk etapta 90 kişiye daha sonraki süreçte ise toplamda 400 kişiye kadar iş istihdamı sağlayacaktır. Bu hususta Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş'e, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'e, bizlere bu tesisi kurma noktasında fikir babası olan Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Genel Başkanı Sayın Abdurrahman Kaan'a, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na ve bu tesisin kurulmasında adını sayamadığım herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Organik ürünler ve soğuk süt zincirini belli bir aşamaya getirdiklerini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Hamdolsun ki meralarımızın yüzde 12,5'i bu bölgede ve yüzde 40'ı Doğu Anadolu'da. Bu çok büyük bir imkan. Bunun için de başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, diğer STK'larımızda bu konuda önemli adımlar atıyor. Sayın valiliğimizle beraber organik ürünler ve soğuk süt zincirini belli bir aşamaya getirdik ama takibi ve devamı lazım. Bu hususta üzerimize ne düşüyorsa sayın vekillerimizle devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Erzurum'u gastronomi şehri yapmak istediklerini ifade eden Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Önemli olan bu yatırımları sahiplenmek, yerelde de ülke geneli itibariyle de bunların değerini en üst düzeyde tutmak. Bölgesel kalkınmanın da gerçekleştirilebilmesi için de sizi destekleyecek şekilde bizler de iş dünyası olarak sizlere yardımcı olmak amacındayız. Bu bakımdan buradaki tesisin Türkiye'de yeni bir kavram olarak ifade ettiğimiz 'Gastroturizm' konusunda ve Türk mutfak sanatları konusunda bir çalışma içerisinde olduğumuzu, yine aynı şekilde kültürel marka oluşturma, yeni turizm kaynakları oluşturma komitesi de bunlardan birkaç tanesi" ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hedeflerimiz var. 1 milyon hayvan hedefi koyduk kendimize. Konya birinci sırada, biz ikinci sıradayız. Fakat emsallerine oranla büyük bir artış göstermekteyiz. Yüksek artış oranımızla Konya'nın ensesindeyiz, İnşallah Erzurum'u yeniden bir numara yapacağız. Nusr-et Restoran zincirlerinin sahibi olan Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da bizleri ziyaret ederek bazı yatırımlar konusunda desteğimizi talep etti. Kendisine elbette yardımcı olacağız. Biz de kendi restoranlarında kullanacakları etlerin tedarikini Erzurum'dan gerçekleştirmelerini rica ettik. Kendisi de bizleri kırmayarak bu sözü verdi. Bildiğiniz üzere Hilton Otel'in temelini attık. Allah nasip ederse Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Garden-İn adında da bir de restoran açacaklar. Restoranlara sattıkları patatesi, bakın 2000m rakımda Erzurum ovası böyle bir nimet olmaz. Çukurova'da üretim bitmişken, bizde daha yeni başlıyor. Sayın Gökçe'nin köyünden bir mineralli su çıkıyormuş. Oraya Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla bir tesis kurulacak ve en az 200 kişi istihdam edilecek. Dolayısıyla bizim çok büyük potansiyelimiz var."

Daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Fuat Demir, protokol üyelerine Oltu taşı tespih hediye etti.

Erzurum'da cağ kebabı üretim ve et entegre tesisinin temeli atıldı

Erzurum, Türkiye, Oltu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 13:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erzurum'da cağ kebabı üretim ve et entegre tesisinin temeli atıldı - Son Dakika
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