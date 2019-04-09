Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 'Cağ Kebap Festivali' Düzenleniyor

Erzurum'da 'Cağ Kebap Festivali' Düzenleniyor

26 dakika önce

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan Turizm Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Erzurum'da 'Cağ Kebap Festivali' Düzenleniyor, System.String[]
Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan Turizm Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Erzurum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Turizm Çevreleri tarafından çeşitli kutlama etkinlikleri yapılacak. 15 Nisan tarihinde başlayacak olan Turizm Haftasının ilk günü Atatürk Anıtına çelenk konulacak. Halk Oyunları ve Mehter Takımı gösterisinin ardından yöresel yemek ikramları yapılacak. Hafta nedeniyle yemek yarışması düzenlenecek. Turizmde tanıtım konulu panel yapılacak. Esmaül- Hüsna Sergisi ve Erzurum Resim Sergisi açılacak ve tarihi eserlere öğrenci gezisi düzenlenecek.

20 Nisan tarihinde Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Lokantacılar Esnaf Odası ve Erzurum'da Cağ Kebap salonu işletmecileri tarafından Havuzbaşı Kent Meydanında 'Cağ Kebap Festivali' düzenlenecek. Ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edilecek Cağ Kebap Festivaline Sanatçı Yaşar Aytan ve Erzurum Halk Oyunları ekibi renk katacak. Turizm Haftası nedeniyle düzenlenecek olan etkinlikler çok kapsamlı, renkli ve dolu dolu geçecek.

Ayrıca 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası nedeniyle Ağaç dikimi yapılarak etkinlikler bitirilecek. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:56 Kaynak: İHA

22 Nisan, Turizm Haftası, Erzurum, Güncel
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