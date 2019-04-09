Erzurum'da 'Cağ Kebap Festivali' Düzenleniyor

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan Turizm Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan Turizm Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Erzurum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Turizm Çevreleri tarafından çeşitli kutlama etkinlikleri yapılacak. 15 Nisan tarihinde başlayacak olan Turizm Haftasının ilk günü Atatürk Anıtına çelenk konulacak. Halk Oyunları ve Mehter Takımı gösterisinin ardından yöresel yemek ikramları yapılacak. Hafta nedeniyle yemek yarışması düzenlenecek. Turizmde tanıtım konulu panel yapılacak. Esmaül- Hüsna Sergisi ve Erzurum Resim Sergisi açılacak ve tarihi eserlere öğrenci gezisi düzenlenecek.



20 Nisan tarihinde Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Lokantacılar Esnaf Odası ve Erzurum'da Cağ Kebap salonu işletmecileri tarafından Havuzbaşı Kent Meydanında 'Cağ Kebap Festivali' düzenlenecek. Ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edilecek Cağ Kebap Festivaline Sanatçı Yaşar Aytan ve Erzurum Halk Oyunları ekibi renk katacak. Turizm Haftası nedeniyle düzenlenecek olan etkinlikler çok kapsamlı, renkli ve dolu dolu geçecek.



Ayrıca 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası nedeniyle Ağaç dikimi yapılarak etkinlikler bitirilecek. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakanlık'tan Sinema Sektörüne 32 Milyon Lira Destek

Horasanlı Pala, 50 Yıldır Uzattığı Bıyıkları 1,5 Metreyi Geçti

ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit

Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı