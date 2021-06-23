Erzurum'da çaldılar Elazığ'da yakalandılar - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri, çalışma yaparken Elazığ'ın Palu ilçesinde ormanlık alanda 2 kişinin bakır kablo yaktığını fark etti. Ekipler, şüpheli C.K. (30) ile S.D'yi (18) suç üstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerin Erzurum'da yapımı süren yol tünel inşaatından bakır kabloları çaldığı ortaya çıktı.

Erzurum 'da bir tünel inşaatından çalınan bakır kabloları Elazığ 'a getiren 2 şüpheli yakarken suç üstü yakalandı.

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