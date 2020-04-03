Erzurum'da camilerden dualar yükseliyor - Son Dakika

Erzurum'da camilerden dualar yükseliyor
6 saat önce
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için camilerde yatsı ezanının ardından dua okunmaya devam ediliyor.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için camilerde yatsı ezanının ardından dua okunmaya devam ediliyor.
Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsle mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde yapılan dualar Erzurum'da da devam ediyor. Şehir merkezinde polis ekipleri vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken yatsı ezanının okunmasının ardından camilerden dua sesleri yükseliyor. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:48 Kaynak: İHA
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