Erzurum'da çarpışan iki otomobil çaya düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da çarpışan iki otomobil çaya düştü

28.04.2022 20:28
Erzurum'da çarpışan iki otomobil çaya düştü

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan iki otomobilin çaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, suya kapıldığı değerlendirilen 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan iki otomobilin çaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, suya kapıldığı değerlendirilen 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Plakaları ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpıştı.

Araçlar çarpışmanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düştü.

Aynı araçtaki iki kişinin kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıktığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kazada, diğer otomobildeki 3 kişi ise suya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin iş makinesi desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada kayıp 1 kişinin cesedine ulaşıldı, suya kapıldığı değerlendirilen diğer 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'da çarpışan iki otomobil çaya düştü
Erzurum'da çarpışan iki otomobil çaya düştü

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı Menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Otomobil, Erzurum, Artvin, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da çarpışan iki otomobil çaya düştü - Son Dakika


Son Dakika
20:40 Biden, Ukrayna için Kongre'den 33 milyar dolar ek fon talebinde bulundu
20:39 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a şampiyonluk çıkışı: Şizofrenik bir tutum
20:35 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 256 vaka tespit edildi, vefat sayısı 15 olarak belirlendi
20:32 Rus tanklarında ortaya çıkan tasarım hatası savaşta ağır kayıplar verilmesine neden olmuş
19:59 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi büyük derde soktu!
19:51 Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi
19:11 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!
19:10 Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'a isim önerisi geldi!
18:43 Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
18:38 Alkol masasında Kadir Gecesi kutlaması yapan çalışanları hakkında Pegasus açıklama yaptı: Gerekli aksiyonlar alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 20:47:02. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da çarpışan iki otomobil çaya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement