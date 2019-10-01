Son Dakika Haberleri: Erzurum'da çelik kapı hırsızlığı iddiası
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Erzurum'da çelik kapı hırsızlığı iddiası

1 saat önce

Erzurum'da bir mandıradan 20 çelik kapı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da çelik kapı hırsızlığı iddiası, System.String[]

Erzurum'da bir mandıradan 20 çelik kapı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde mandırası bulunan Ünal Sertoğlu, piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan 20 çelik kapının çalındığını öne sürerek durumu jandarmaya bildirdi.

Kapıların Aziziye ilçesi Dadaşkent Mahallesi'ndeki bir hurdacıda olduğunu belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu şüpheliler Y.K, T.K ve R.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:08 Kaynak: AA
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