Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı

04.03.2022 18:09
Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından, çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından, çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla kentte çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Polis ekiplerince, son bir ay içerisinde hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yağma, basit yaralama, tehdit, hakaret, yakın akrabayı öldürme, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde satın alma veya bulundurma suçlarından yakalama kararı olan 82 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 82 zanlı yakalandı Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 82 zanlı yakalandı Nevşehir'de aranması bulunan 1 şahıs yakalandı Nevşehir'de aranması bulunan 1 şahıs yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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