Erzurum'da çeşitli suçlardan aranması olan 16 kişi yakalandı

Erzurum'da çeşitli suçlardan aranması olan 16 şahıs, Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinden yakalandı.



Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan teferruatlı çalışmalar neticesinde adres tespiti yapılan şahısların yakalanması için başlatılan operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan 16 şahıs yakalanarak Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ERZURUM