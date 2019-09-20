Son Dakika Haberleri: Erzurum'da çeşitli suçlardan aranması olan 16 kişi yakalandı
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Erzurum'da çeşitli suçlardan aranması olan 16 kişi yakalandı

21 dakika önce

Erzurum'da çeşitli suçlardan aranması olan 16 şahıs, Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinden yakalandı.

Erzurum'da çeşitli suçlardan aranması olan 16 kişi yakalandı, System.String[]

Erzurum'da çeşitli suçlardan aranması olan 16 şahıs, Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinden yakalandı.


Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan teferruatlı çalışmalar neticesinde adres tespiti yapılan şahısların yakalanması için başlatılan operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan 16 şahıs yakalanarak Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ERZURUM

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:49 Kaynak: İHA
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