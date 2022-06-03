Erzurum'da "Çevre Haftası" kapsamında fidan dikildi, çöpler toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da "Çevre Haftası" kapsamında fidan dikildi, çöpler toplandı

03.06.2022 17:38
Erzurum'da "Çevre Haftası" kapsamında fidan dikildi, çöpler toplandı

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında bir araya gelenler, fidan dikip çevre temizliği yaptı.

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında bir araya gelenler, fidan dikip çevre temizliği yaptı.

Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesine bağlı sosyal tesislerde, "Bugün fidan, yarın nefes" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Vekili Faruk Çelik, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Polat, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, kent genelinde çevreyle alakalı bazı faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe katılan öğrencilere çevre konusunda hassas olmaları yönünde nasihatlerde bulunan Polat, "Bir ağaç dikin, bitki dikin. Bir bitkiyi sulayın. Evinizin, iş yerinizin, mahallenizin ve sokağınızın önündeki ağaçları sulayıp onları sevin. Biz çevreyi ne kadar seversek, çevre de bizi o kadar sevecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, sosyal tesislerin yanındaki alana fidan dikip çevredeki çöpleri topladı.

YORUMLAR
500
Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da fidan dikildi Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da fidan dikildi Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti Ankara'da 100 çevre fotoğrafı 'Çevre Haftası' için sergide Ankara'da 100 çevre fotoğrafı 'Çevre Haftası' için sergide
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Çevre Haftası' kapsamında fidan dikildi, çöpler toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:42:26. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da "Çevre Haftası" kapsamında fidan dikildi, çöpler toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement