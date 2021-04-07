Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

07.04.2021 14:11
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Türkiye de çiftçiye en fazla yem bitkisi tohumunu Erzurum olarak biz dağıttık. Emsal illerden 10 kat daha fazla katkı sağladık" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Türkiye de çiftçiye en fazla yem bitkisi tohumunu Erzurum olarak biz dağıttık. Emsal illerden 10 kat daha fazla katkı sağladık" dedi.

Erzurum'da "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri" kapsamında Tohum Dağıtım Programı düzenlendi.

Palandöken İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde pandemiye uygun olarak düzenlenen programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve çiftçiler katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda söz alan Başkan Vekili Polat, Erzurum'un tarım alanında son yıllarda önemli işlere imza attığını kaydederek, Vali Memiş, Başkan Sekmen ve İl Müdürü Akar'a teşekkür etti.

2021 yılında uygulanacak projelerle ilgili katılımcılara bilgi veren İl Müdürü Akar, 4,9 milyon TL tutarında 152 ton yem bitkisi tohumu, 938 ton buğday tohumu, 7 ton kuru fasulye tohumu, 11 ton nohut tohumu, 2 ton sarımsak tohumu ve 81 bin sebze fidesi dağıtılacağını, projeler ile 65,5 milyon TL katma değer sağlanacağını söyledi.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Vali Memiş, "Korona virüs hastalığını yeni atlattım. Toparlanma aşamasındayım ve çokta hafif geçirmedim. Bu nedenle buradan herkesi bir kere daha ikaz etmek isterim. Çiftçilerimizin yanında olduğumuzu göstermek için hastalığı yeni atlatmış da olsam programa katılmak istedim" ifadelerini kullandı.

"Çiftçimiz bana göre bir sanatçıdır"

"Toprakla ile uğraşan, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin hepsini gönülden kucaklıyorum." diyerek sözlerini sürdüren Memiş, şunları söyledi:

"Gittiğim her köyde ahırlara girerim, insan hiç hayvandan tiksinir mi? Her konuşmamda ifade ediyorum, sağlıklı bir hayvan yetiştiren çiftçimiz bir sanatçıdır. Yine o muhteşem Pasinler Ovası'nda o lezzetli patates ve ürünleri üreten, meyvesini, sebzesini ve hububatını yetiştiren çiftçimiz bana göre bir sanatçıdır."

"Sadece teknoloji ve sanayi ile olmaz, tarım çok önemli"

Tarımsal sanayisini gerçekleştirmemiş toplumların gelişmiş toplum olarak kabul edilemeyeceğini dile getiren Memiş, "Gelişmiş toplumlara baktığımızda tarımsal üretimini sağlamıştır. Sadece teknoloji ve sanayi ile olmaz, tarım çok önemli, bu anlamda Erzurum'un Daphan ve Pasinler Ovası çok önemli... Bizim bu topraklarda yetişen ürünler kadar, doğal, organik ve aroması lezzetli ürün hiçbir yerde yok." diye konuştu.

"Söğütlü köyüne sera dağıttık"

Vali Memiş,"Söğütlü köyüne sera dağıttık. Vatandaşlarımız bu seralar sayesinde yılda üç ürün elde etmeye ve para kazanmaya başladı. Türkiye de çiftçiye en fazla yem bitkisi tohumunu Erzurum olarak biz dağıttık. Emsal illerden 10 kat daha fazla katkı sağladık. Hedeflerimiz var, bir milyon büyükbaş hayvan dedik, şu an Türkiye'de 2. sıradayız. Birinci sıraya az kaldı. Her alanda inşallah üretimlerimizi arttırmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Memiş konuşmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince düzenlenen eğitim programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almaya hak kazanan çiftçilere sertifikalarını verdi. - ERZURUM

Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Okay Memiş, Erzurum, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti
Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı         
14:57
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı         
14:31
Son Dakika! Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz         
13:31
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti         
12:51
Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı         
12:17
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali         
12:05
Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti         
10:54
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü         
10:19
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 15:06:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei