Erzurum'da Çığ Düşmesi ve Tipi Nedeniyle Çok Sayıda Vatandaş Mahsur Kaldı
51 dakika önce
Erzurum'da çığ düşmesi ve tipi nedeniyle Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş yapan izci grubu ile ava çıkan avcılar mahsur kaldı.
Erzurum
'da çığ düşmesi ve tipi nedeniyle Sarıkamış
Şehitleri için yürüyüş yapan izci grubu ile ava çıkan avcılar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar
ve tipi Erzurum'un yüksek kesimlerinde hayatı felç etti. Erzurum'un Şenkaya
ilçesi Kaynak Yaylası'nda Sarıkamış Şehitleri için dün yürüyüş yapan ve bugün geri dönüş yoluna geçen izci gurubu kapanan yolda mahsur kaldı. İzciler 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından kurtarıldı.
Erzurum'un Tekman
ilçesine bağlı Geçit Mahallesi yoluna çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan öğrenci servisleri ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Bingöl Karlıova
'dan av için araziye çıkan 5 kişi de tipiye yakalandı. Avcılardan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Avcıların bulunması için çalışma yapan jandarma, 5 kişinin cep telefon sinyallerinin Erzurum'un Çat
ilçesi sınırlarından geldiği tespit edildi. Yerleri tespit edilen 5 kişinin tipiye yakalanmaları sonucu Çat ilçesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bakım evine sığındıkları belirlendi.
Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkisini sürdürürken ilgili ekipler kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:29 Kaynak: İHA
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