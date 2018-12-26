Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Çığ Düşmesi ve Tipi Nedeniyle İzcilerle Birlikte Çok Sayıda Vatandaş Mahsur Kaldı

Erzurum'da Çığ Düşmesi ve Tipi Nedeniyle İzcilerle Birlikte Çok Sayıda Vatandaş Mahsur Kaldı

1 saat önce

Erzurum'da çığ düşmesi ve tipi nedeniyle izcilerle birlikte çok sayıda vatandaş mahsur kaldıERZURUM - Erzurum'da çığ düşmesi ve tipi nedeniyle izcilerle birlikte çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Erzurum'da çığ düşmesi ve tipi nedeniyle izcilerle birlikte çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

ERZURUM - Erzurum'da çığ düşmesi ve tipi nedeniyle izcilerle birlikte çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalanlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kar ve tipi Erzurum'un yüksek kesimlerinde hayatı felç etti. Erzurum'un Şenkaya ilçesi Kaynak Yaylasında Sarıkamış Şehitleri için dün yürüyüş yapan ve bugün geri dönüş yoluna geçen izci gurubu kapanan yolda mahsur kaldı. İzciler 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından kurtarıldı.
Erzurum'un Tekman İlçesine bağlı Geçit Mahallesi yoluna da çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan öğrenci servisleri ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bingöl Karlıova'dan av için araziye çıkan 5 kişide tipiye yakalandı. Avcılardan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Avcıların bulunması için çalışma yapan jandarma, 5 kişinin cep telefon sinyallerinin Erzurum'un Çat ilçesi sınırlarından geldiği tespit edildi. Yerleri tespit edilen 5 kişinin tipiye yakalanmaları sonucu Çat ilçesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bakım evine sığındıkları belirlendi.
Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkisini sürdürürken ilgili ekipler kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:22 Kaynak: İHA

Kar, Erzurum, Genel
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