Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki vatandaşın üzerine tepeden kopan kar kütlesi düştü.
İhbar üzerine AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları, Belediye, UMKE, 112 sağlık ekipleri ile snowtrack araçları bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlandı.
Ekipler çığ yaşanan bölgeye ulaşmaya çalışıyor. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Erzurum'da çığ düştü: 2 kişinin kar altında kaldığı bölgeye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika