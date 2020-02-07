Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı - Son Dakika

Yangın sonucunda 3 ev, birer ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangında ahırdaki hayvanlar zarar görmeden ekipler ve vatandaşlarca çıkarıldı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangının, daha fazla alanı sarmasının ardından itfaiyeye haber verdi.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede ahır, ev ve samanlığı sardı.

İlçeye bağlı Yaylaçayır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Erzurum 'un Oltu ilçesinde çıkan yangında, 3 ev ile birer ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Erzurum'da feci yangın: 10 ev 6 ahır kül oldu

Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı

Aklanan Trump düzenlediği basın toplantısında o manşeti gösterdi ve "bunu çerçeveleteceğim" dedi