Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi

20.05.2022 18:21

Erzurum'da çıkan yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'da çıkan yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi.

Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi Kartal Yokuşu Sokağı'nda duydukları sesler üzerine dışarı çıkan Rahmi Pala ve ailesi, odunluktan alevlerin yükseldiğini gördü.

İtfaiye ekiplerine haber veren Pala ailesiyle komşuları yangına müdahale etti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki Mehmet Ali Altunışık'ın evine sıçradı.

Büyüyen alevler, elektrik direklerine yöneldi. Yangının etkisiyle direkteki trafolarda patlamalar meydana geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Oltu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, polis ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle söndürüldü.

Mahalle muhtarı Orhan Kul, AA muhabirine, yangında bazı evlerin zarar gördüğünü söyledi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını belirten Kul, "İki evden biri kullanılamaz hale geldi, merek (samanlık) ve ambar yandı. Devletimiz sağ olsun haber verdik, gelip müdahale edip söndürdüler. Mahalle sakinlerimiz de destek verdi.

Devletimiz her zaman bizim yanımızda, onlardan ricamız buranın eski haline kavuşması için bizlere yardım etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Evi zarar gören Rahmi Pala, "Ben hırsızlık sandım ve dışarı çıktım ve yangını gördüm. Rüzgar olmasaydı etrafa bu kadar sıçramazdı." ifadelerini kullandı.

Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi
Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi
Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi
Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi
Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi
Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi
Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi
Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi
Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Ümraniye'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi Ümraniye'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi Evin deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi Evin deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:28:26. #1.11#
SON DAKİKA: Yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement