Erzurum'da çıkan yangında hasar gören iki evden biri kullanılamaz hale geldi.

Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi Kartal Yokuşu Sokağı'nda duydukları sesler üzerine dışarı çıkan Rahmi Pala ve ailesi, odunluktan alevlerin yükseldiğini gördü.

İtfaiye ekiplerine haber veren Pala ailesiyle komşuları yangına müdahale etti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki Mehmet Ali Altunışık'ın evine sıçradı.

Büyüyen alevler, elektrik direklerine yöneldi. Yangının etkisiyle direkteki trafolarda patlamalar meydana geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Oltu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, polis ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle söndürüldü.

Mahalle muhtarı Orhan Kul, AA muhabirine, yangında bazı evlerin zarar gördüğünü söyledi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını belirten Kul, "İki evden biri kullanılamaz hale geldi, merek (samanlık) ve ambar yandı. Devletimiz sağ olsun haber verdik, gelip müdahale edip söndürdüler. Mahalle sakinlerimiz de destek verdi.

Devletimiz her zaman bizim yanımızda, onlardan ricamız buranın eski haline kavuşması için bizlere yardım etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Evi zarar gören Rahmi Pala, "Ben hırsızlık sandım ve dışarı çıktım ve yangını gördüm. Rüzgar olmasaydı etrafa bu kadar sıçramazdı." ifadelerini kullandı.