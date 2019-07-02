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Erzurum'da cinayet

1 saat önce

Erzurum'da arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.

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Erzurum'da arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde, F.Y. henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Zafer Kuzu'ya (24) pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Kuzu, gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ölen gencin cenazesi aynı mahalledeki camide kılınan cenaze namazı sonrası Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi.
Zanlı F.Y. ise İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:11 Kaynak: AA
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