Erzurum'da cinayet
1 saat önce
Erzurum'da arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:11 Kaynak: AA
'da arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Yakutiye
ilçesi Muratpaşa
Mahallesi'nde, F.Y. henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Zafer Kuzu
'ya (24) pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Kuzu, gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ölen gencin cenazesi aynı mahalledeki camide kılınan cenaze namazı sonrası Palandöken
ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi.
Zanlı F.Y. ise İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
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